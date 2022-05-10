Бездомная собака укусила за лицо пятилетнюю девочку в Атырау

Диагноз: множественные укушенные раны лица, верхней и нижней губы слева. Наложены швы, поставлена антирабическая вакцина. Рекомендовано наблюдение по месту жительства, – рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения региона.

В Департаменте полиции Атырау сообщили, что факт зарегистрирован, но у собаки нет хозяев, которых можно было бы привлечь к ответственности.

Родные пострадавшей девочки требуют от акимата разрешить ситуацию. Они говорят, что уже жаловались главному ветврачу города на эту же бездомную собаку, однако отстрела не дождались.