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22:01 10.05.2022

Бездомная собака укусила за лицо пятилетнюю девочку в Атырау

авто Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел вечером 7 мая во дворе по улице Азаттык. Ребенку была оказана медицинская помощь, передает Zakon.kz.
Диагноз: множественные укушенные раны лица, верхней и нижней губы слева. Наложены швы, поставлена антирабическая вакцина. Рекомендовано наблюдение по месту жительства, – рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения региона.

В Департаменте полиции Атырау сообщили, что факт зарегистрирован, но у собаки нет хозяев, которых можно было бы привлечь к ответственности.

Родные пострадавшей девочки требуют от акимата разрешить ситуацию. Они говорят, что уже жаловались главному ветврачу города на эту же бездомную собаку, однако отстрела не дождались.

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