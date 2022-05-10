22:01 10.05.2022
Бездомная собака укусила за лицо пятилетнюю девочку в Атырау
Фото: Zakon.kz
Инцидент произошел вечером 7 мая во дворе по улице Азаттык. Ребенку была оказана медицинская помощь, передает Zakon.kz.
Диагноз: множественные укушенные раны лица, верхней и нижней губы слева. Наложены швы, поставлена антирабическая вакцина. Рекомендовано наблюдение по месту жительства, – рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения региона.
В Департаменте полиции Атырау сообщили, что факт зарегистрирован, но у собаки нет хозяев, которых можно было бы привлечь к ответственности.
Родные пострадавшей девочки требуют от акимата разрешить ситуацию. Они говорят, что уже жаловались главному ветврачу города на эту же бездомную собаку, однако отстрела не дождались.