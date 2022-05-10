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23:41 10.05.2022

Денис Евсеев удачно стартовал на домашнем турнире

теннис Фото: пресс-служба ФТК
Казахстанец с победы начал путь на турнире Beeline Challenger 80 в Шымкенте, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ФТК, Евсеев переиграл индийца Мукунда Сасикумара 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 38 минут. Денис сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-поинтов. Во втором круге казахстанец сыграет против россиянина Евгения Карловского.

Другой наш теннисист Григорий Ломакин на старте уступил румыну Николасу Йонелю - 0:6, 2:6.

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Смотрите матчи турниров Beeline Challenger 80 в спортивном разделе приложения Bee TV.

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