Игрока «Барселоны» госпитализировали во время матча с «Сельтой»

Защитник футбольного клуба «Барселона» Рональд Араухо госпитализирован после столкновения головами с одноклубником Гави, сообщает Р-Спорт.

Инцидент произошел во время второго тайма домашнего матча 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Игрока увезли с поля на машине скорой помощи.

Как сообщили в клубе, у Араухо диагностировано сотрясение мозга, в больнице он пройдет углубленное обследование. Позднее футболист пришел в сознание.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Барселоны».

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