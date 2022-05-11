07:46 11.05.2022
Игрока «Барселоны» госпитализировали во время матча с «Сельтой»
Фото: Twitter/RonaldAraujo_4
У Рональда Араухо диагностировано сотрясение мозга, в больнице он пройдет углубленное обследование. Позднее футболист пришел в сознание, сообщает Zakon.kz.
Защитник футбольного клуба «Барселона» Рональд Араухо госпитализирован после столкновения головами с одноклубником Гави, сообщает Р-Спорт.
Инцидент произошел во время второго тайма домашнего матча 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Игрока увезли с поля на машине скорой помощи.
Как сообщили в клубе, у Араухо диагностировано сотрясение мозга, в больнице он пройдет углубленное обследование. Позднее футболист пришел в сознание.
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Барселоны».
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