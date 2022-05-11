В США одобрили выделение Киеву 40 млрд долларов

Палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на 40 млрд долларов, сообщает РБК.

Теперь инициативу должен одобрить сенат, после чего она поступит президенту.

Ее поддержали 368 конгрессменов, против высказались 57. Ранее президент Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить выделение Киеву дополнительной помощи в размере 33 млрд долларов, впоследствии сумма была увеличена.

Помощь включает в том числе поставку вооружений, обучение, средства также пойдут на гуманитарные нужды.