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10:09 11.05.2022

Алуа Балкыбекова победила в стартовом бою на Чемпионате мира по боксу

Спорт, бокс, победа Фото: olympic.kz
Казахстанская боксерша Алуа Балкыбекова выиграла свой первый поединок на мировом первенстве в Стамбуле среди женщин. На старте она была сильнее канадки Приянки Диллон, сообщает Zakon.kz.

Алуа Балкыбекова, выступающая в категории до 48 килограммов, не дала никаких шансов своей оппонентке, победив единогласным решением судей. В следующем раунде казахстанская спортсменка встретится со Снежаной Силикович из Сербии. 

11 мая на Чемпионате мира выступят пять представителей казахстанского женского бокса: Жайна Шекербекова (до 52 кг) сразится с Мелоди Варгас из Пуэрто-Рико, Карина Ибрагимова (до 57 кг) встретится с румынкой Клаудией Нечитой, Аида Абикеева (до 63 кг) будет противостоять алжирской боксерше Имане Хелиф. А Надежда Рябец (до 75 кг) поборется за выход в следующий раунд с турецкой спортсменкой Исильдар Бусрой.

Бокс Старт ЧМ

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Также выйдет на ринг казахстанка Ангелина Лукас (до 52 кг), которая выступит на ЧМ-2022 под флагом IBA в составе команды справедливого шанса. Ее соперницей будет бразильянка Каролин де Алмейда.

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Куандык Шынасилов
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