Алуа Балкыбекова победила в стартовом бою на Чемпионате мира по боксу

Алуа Балкыбекова, выступающая в категории до 48 килограммов, не дала никаких шансов своей оппонентке, победив единогласным решением судей. В следующем раунде казахстанская спортсменка встретится со Снежаной Силикович из Сербии.

11 мая на Чемпионате мира выступят пять представителей казахстанского женского бокса: Жайна Шекербекова (до 52 кг) сразится с Мелоди Варгас из Пуэрто-Рико, Карина Ибрагимова (до 57 кг) встретится с румынкой Клаудией Нечитой, Аида Абикеева (до 63 кг) будет противостоять алжирской боксерше Имане Хелиф. А Надежда Рябец (до 75 кг) поборется за выход в следующий раунд с турецкой спортсменкой Исильдар Бусрой.

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Также выйдет на ринг казахстанка Ангелина Лукас (до 52 кг), которая выступит на ЧМ-2022 под флагом IBA в составе команды справедливого шанса. Ее соперницей будет бразильянка Каролин де Алмейда.

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