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10:06 11.05.2022

Казахстанцы завоевали три медали на Кубке Азии по стрельбе из лука в Ираке

Ирак, Кубок Азии, стрельба из лука, казахстанцы, медали, НОК Фото: olympic.kz
В Сулеймании (Ирак) подходит к концу второй этап Кубка Азии по стрельбе из лука, на котором казахстанцы завоевали три медали – два «серебра» и одну «бронзу», передает Zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета РК, Казахстан на Кубке Азии представляют 11 спортсменов.

Три медали завоевали:

  • в стрельбе из блочного лука женская команда в составе Виктории Лян, Эльмиры Раисовой и Адель Жексенбаевой заняла второе место;

  • команда мужчин (Сергей Христич, Бунёд Мирзаметов, Шамиль Сагутдинов) поднялась на третью ступень пьедестала;

  • команда микс (Сергей Христич и Адель Жексенбаева) завоевала «серебро» турнира.

11 мая на старт выйдут стрелки из классического лука.

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Динара Халдарова
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