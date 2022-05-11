10:06 11.05.2022
Казахстанцы завоевали три медали на Кубке Азии по стрельбе из лука в Ираке
Фото: olympic.kz
В Сулеймании (Ирак) подходит к концу второй этап Кубка Азии по стрельбе из лука, на котором казахстанцы завоевали три медали – два «серебра» и одну «бронзу», передает Zakon.kz.
По данным Национального олимпийского комитета РК, Казахстан на Кубке Азии представляют 11 спортсменов.
Три медали завоевали:
в стрельбе из блочного лука женская команда в составе Виктории Лян, Эльмиры Раисовой и Адель Жексенбаевой заняла второе место;
команда мужчин (Сергей Христич, Бунёд Мирзаметов, Шамиль Сагутдинов) поднялась на третью ступень пьедестала;
команда микс (Сергей Христич и Адель Жексенбаева) завоевала «серебро» турнира.
11 мая на старт выйдут стрелки из классического лука.
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