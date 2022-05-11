Казахстанцы завоевали три медали на Кубке Азии по стрельбе из лука в Ираке

По данным Национального олимпийского комитета РК, Казахстан на Кубке Азии представляют 11 спортсменов.

Три медали завоевали:

в стрельбе из блочного лука женская команда в составе Виктории Лян, Эльмиры Раисовой и Адель Жексенбаевой заняла второе место;

команда мужчин (Сергей Христич, Бунёд Мирзаметов, Шамиль Сагутдинов) поднялась на третью ступень пьедестала;

команда микс (Сергей Христич и Адель Жексенбаева) завоевала «серебро» турнира.

11 мая на старт выйдут стрелки из классического лука.

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