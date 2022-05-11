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10:09 11.05.2022

Четыре человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

коронавирус, заболели, выздоровели Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 11 мая. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 1 305 607 случаев, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 2,

  • в СКО – 1.

Также в стране восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 3,

  • в Жамбылской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 455 человек.

Анастасия Стативкина
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