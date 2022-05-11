10:09 11.05.2022
Четыре человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации в Казахстане на 11 мая. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 1 305 607 случаев, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 2,
в СКО – 1.
Также в стране восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 3,
в Жамбылской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 455 человек.