Четыре человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 1 305 607 случаев, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 2,

в СКО – 1.

Также в стране восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 3,

в Жамбылской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 455 человек.