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Законодательство РК
10:21 11.05.2022

Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Усть-Каменогорске

девушка, спрыгнуть с моста Фото: пресс-служба ДЧС, ДП ВКО
В Усть-Каменогорске водители, проезжающие в районе Иртышского моста, заметили девушку, которая стояла на краю и пыталась спрыгнуть в реку, передает Zakon.kz.

Очевидцы сообщили спасателям и полиции.

Прибыв на место происшествия, сотрудники двух служб начали вести диалог с девушкой, 1998 года рождения, одновременно спасатели протянули с помощью веревок страховку и вызвали по рации лодку.

спасатели, полицейские

Фото: пресс-служба ДЧС, ДП ВКО

В какой-то момент стоящая на мосту отвлеклась, спасатели и полицейские быстро среагировали, схватили девушку и вытащили ее из зоны опасности, передав сотрудникам скорой помощи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.Пресс-служба ДЧС совместно с ДП ВКО
Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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