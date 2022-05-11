Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Усть-Каменогорске

Очевидцы сообщили спасателям и полиции.

Прибыв на место происшествия, сотрудники двух служб начали вести диалог с девушкой, 1998 года рождения, одновременно спасатели протянули с помощью веревок страховку и вызвали по рации лодку.

Фото: пресс-служба ДЧС, ДП ВКО