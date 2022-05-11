10:21 11.05.2022
Девушка пыталась спрыгнуть с моста в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба ДЧС, ДП ВКО
В Усть-Каменогорске водители, проезжающие в районе Иртышского моста, заметили девушку, которая стояла на краю и пыталась спрыгнуть в реку, передает Zakon.kz.
Очевидцы сообщили спасателям и полиции.
Прибыв на место происшествия, сотрудники двух служб начали вести диалог с девушкой, 1998 года рождения, одновременно спасатели протянули с помощью веревок страховку и вызвали по рации лодку.
Фото: пресс-служба ДЧС, ДП ВКО
В какой-то момент стоящая на мосту отвлеклась, спасатели и полицейские быстро среагировали, схватили девушку и вытащили ее из зоны опасности, передав сотрудникам скорой помощи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.Пресс-служба ДЧС совместно с ДП ВКО