Личные проблемы толкнули девушку на мост в Усть-Каменогорске: ее спасли от фатального шага
Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске полицейские спасли молодую девушку, которая намеревалась спрыгнуть с моста, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о том, что неизвестная женщина в белой куртке сидит на перилах моста через реку Иртыш поступило в полицию в ночь на 4 декабря.
На место происшествия прибыл патруль в составе старшего лейтенанта полиции Мирата Муратканова и его напарника старшего лейтенанта Біржана Айтмухашева.
"Стражи порядка увидели девушку в сильном эмоциональном состоянии, она не подпускала к себе никого, собираясь свести счеты с жизнью. Полицейские начали разговор, всячески привлекая ее внимание. Воспользовавшись тем, что девушка на мгновение успокоилась и отвлеклась, старший лейтенант полиции Мират Муратканов схватил ее за руку и спустил в безопасное место".Пресс-служба ДП ВКО
Выяснилось, что на отчаянный шаг она пошла из-за личных проблем.
21 ноября 2023 года сообщалось, что полицейские спасли заблудившихся в степи жительниц Акмолинской области. Из-за сильного ветра и метели женщины ушли на 10 км от родного села.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript