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Личные проблемы толкнули девушку на мост в Усть-Каменогорске: ее спасли от фатального шага

Личные проблемы толкнули девушку на мост в Усть-Каменогорске: ее спасли от фатального шага Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске полицейские спасли молодую девушку, которая намеревалась спрыгнуть с моста, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что неизвестная женщина в белой куртке сидит на перилах моста через реку Иртыш поступило в полицию в ночь на 4 декабря.

На место происшествия прибыл патруль в составе старшего лейтенанта полиции Мирата Муратканова и его напарника старшего лейтенанта Біржана Айтмухашева.

"Стражи порядка увидели девушку в сильном эмоциональном состоянии, она не подпускала к себе никого, собираясь свести счеты с жизнью. Полицейские начали разговор, всячески привлекая ее внимание. Воспользовавшись тем, что девушка на мгновение успокоилась и отвлеклась, старший лейтенант полиции Мират Муратканов схватил ее за руку и спустил в безопасное место".Пресс-служба ДП ВКО

Выяснилось, что на отчаянный шаг она пошла из-за личных проблем.

21 ноября 2023 года сообщалось, что полицейские спасли заблудившихся в степи жительниц Акмолинской области. Из-за сильного ветра и метели женщины ушли на 10 км от родного села.

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Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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