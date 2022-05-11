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Законодательство РК
10:32 11.05.2022

Мажилис принял в работу законопроект о банкротстве граждан

тенге, банкротство, граждане Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Целью данного законопроекта является создание современного института восстановления платежеспособности, направленного на решение вопроса, связанного с неплатежеспособностью граждан Казахстана. В частности, должникам предусмотрена процедура внесудебного банкротства, восстановление платежеспособности и судебного банкротства. Вместе с тем предусматривается установление ответственности, – отметил председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Марат Кусаинов на пленарном заседании.

Мажилисмен добавил, что Комитет по финансам и бюджету рассмотрит данный законопроект и подготовит по нему заключение до 26 апреля 2023 года.

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов отметил важность данного законопроекта для населения. В связи с этим дал ряд поручений своим коллегам.

Этот законопроект особенно чувствителен для населения, поэтому рабочей группе необходимо найти баланс между интересами финансовых институтов и запросами нашего населения, простых граждан. Необходимо привлечь к нашей работе общественников, экспертов. Все обсуждения должны вестись открыто и гласно. Население должно понимать логику принятого нами решения в законопроекте. Ерлан Кошанов
Тамила Языкова
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