Apple больше не будет выпускать iPod

По информации разработчиков, новые версии не будут выпускаться. Устройство фактически потеряло смысл своего существования в 2007 году, когда Apple выпустила iPhone, смартфон, который также был музыкальным плеером. Но в итоге iPod продержался еще 15 лет, пишет Frant.me.

Музыкальный проигрыватель построен на жестком диске емкостью 5 ГБ. Он может вместить коллекцию в 1000 песен.

В 2001 году оригинальный плеер произвел революцию в музыкальной индустрии. Его разработал инженер Тони Фаделл. Простой белый внешний вид устройства возник благодаря дизайнеру Джонатану Айву.

Джонатан Айв был вдохновлен дизайном транзисторного радиоприемника немецкого бренда Braun 1950-х годов, дизайном которого послужил его великий пример Дитер Рамс. Используя белый iPod, он создал простой, чистый стиль, которому в последующие годы подражала вся электронная промышленность и не только.