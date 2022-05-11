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10:29 11.05.2022

Apple больше не будет выпускать iPod

технологии Фото: pixabay
Компания Apple приняла решение закончить выпуск новых копий iPod Touch. Последняя сохранившаяся модель музыкального плеера датируется 2019 годом, передает Zakon.kz.

По информации разработчиков, новые версии не будут выпускаться. Устройство фактически потеряло смысл своего существования в 2007 году, когда Apple выпустила iPhone, смартфон, который также был музыкальным плеером. Но в итоге iPod продержался еще 15 лет, пишет Frant.me.

Музыкальный проигрыватель построен на жестком диске емкостью 5 ГБ. Он может вместить коллекцию в 1000 песен.

В 2001 году оригинальный плеер произвел революцию в музыкальной индустрии. Его разработал инженер Тони Фаделл. Простой белый внешний вид устройства возник благодаря дизайнеру Джонатану Айву.

Джонатан Айв был вдохновлен дизайном транзисторного радиоприемника немецкого бренда Braun 1950-х годов, дизайном которого послужил его великий пример Дитер Рамс. Используя белый iPod, он создал простой, чистый стиль, которому в последующие годы подражала вся электронная промышленность и не только.

Ирина Лукичева
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