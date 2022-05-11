В китайском городе Нанкин работает бесплатная лапшичная

Если у вас нет работы или дохода в Нанкине из-за эпидемии. Или вы столкнулись с трудностями, то можно просто зайти и попросить работника приготовить традиционную лапшу с говядиной, - гласит объявление у входа в кафе.

По словам владельца Ма Салихая, заведение работает уже полтора месяца. За это время 13 клиентов заказали лапшу бесплатно. Среди них есть как простые рабочие-мигранты из сельской местности, так и приезжие.

Мы не собираемся спрашивать или проверять, действительно ли у них проблемы. Мы в любом случае дадим лапшу, если они закажут, - заявил хозяин.

Ма также добавил, что его партнеры единодушно приняли это решение.

Раньше у нас были времена, когда мы не могли наесться, но теперь мы открыли свой ресторан и надеемся, что сможем что-то сделать для нуждающихся людей, - заключил он.

Партнерский материал