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Законодательство РК
10:32 11.05.2022

В китайском городе Нанкин работает бесплатная лапшичная

кафе, бесплатная лапшичная, Китай Фото: пресс-служба посольства Китая в РК
В китайском районе Цзянье города Нанкин находится необычная лапшичная. Заведение работает уже полтора месяца.
Если у вас нет работы или дохода в Нанкине из-за эпидемии. Или вы столкнулись с трудностями, то можно просто зайти и попросить работника приготовить традиционную лапшу с говядиной, - гласит объявление у входа в кафе.

По словам владельца Ма Салихая, заведение работает уже полтора месяца. За это время 13 клиентов заказали лапшу бесплатно. Среди них есть как простые рабочие-мигранты из сельской местности, так и приезжие.

Мы не собираемся спрашивать или проверять, действительно ли у них проблемы. Мы в любом случае дадим лапшу, если они закажут, - заявил хозяин.

Ма также добавил, что его партнеры единодушно приняли это решение.

Раньше у нас были времена, когда мы не могли наесться, но теперь мы открыли свой ресторан и надеемся, что сможем что-то сделать для нуждающихся людей, - заключил он.

 Партнерский материал

Анастасия Московчук
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