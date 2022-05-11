10:50 11.05.2022
Гроза, град и пыльная буря – прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 мая. На большей части территории страны ожидаются дожди, передает Zakon.kz.
С ложбиной западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидаются дожди.
На западе, северо-западе, юге, юго-востоке, ближе к 14 мая на севере и в центре страны временами сильные дожди. РГП «Казгидромет»
По стране ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на юго-западе, юге Казахстана – пыльная буря.