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10:50 11.05.2022

Гроза, град и пыльная буря – прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня

дождь, прогноз погоды Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 мая. На большей части территории страны ожидаются дожди, передает Zakon.kz.

С ложбиной западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидаются дожди.

На западе, северо-западе, юге, юго-востоке, ближе к 14 мая на севере и в центре страны временами сильные дожди. РГП «Казгидромет»

По стране ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на юго-западе, юге Казахстана – пыльная буря.

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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