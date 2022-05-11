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Законодательство РК
11:33 11.05.2022

Фонд Булата Утемуратова построит новую школу в городе Косшы

строительство школы Фото: фонда Булата Утемуратова
К 1 сентября 2023 года в городе Косшы Акмолинской области откроют новую общеобразовательную школу на полторы тысячи учащихся. Благотворительный проект стоимостью порядка 7,5 миллиарда тенге финансируется за счет средств Фонда Булата Утемуратова.

По окончании строительства школу безвозмездно передадут городу.

Новая школа, помимо учебных классов, будет оснащена рекреационными зонами, современными учебно-производственными мастерскими, спортивными и гимнастическими залами, информационным центром, лабораторией, студией творчества и коворкинг-пространством. Общая площадь трехэтажной школы составит около 16 тыс. квадратных метров.

Предусмотрена баскетбольно-волейбольная площадка, стадион с мини-футбольным полем и беговыми дорожками, игровыми площадками для школьников старшего и младшего возраста. Игровые и спортивные зоны запроектированы с резиновым мягким покрытием на основе полимерной крошки. Вокруг школы будет высажен газон из многолетних трав, деревья и кустарники местных пород. Входная зона будет оборудована пандусами, тактильными дорожками для слабовидящих.

строительство школы

Фото: фонда Булата Утемуратова

Численность населения города составляет порядка 65 тысяч человек. С ростом рождаемости и дальнейшей урбанизацией растет потребность в ученических местах – в сентябре 2021 года количество первоклассников в одной из школ города составило около 700 человек, для обозначения параллели первых классов пришлось использовать почти весь алфавит – до буквы «Ы».

У меня двое детей школьного возраста. В нашей школе, рассчитанной на тысячу двести учеников, обучаются все пять в три смены. Понятное дело, что в таких условиях учителя просто не могут уделить должное внимание каждому ребенку. Строительство новой школы жизненно необходимо нашему городу, – поделилась Наталья Поспелова, жительница Косшы.

Аким города отметил, что в Косшы всего три школы, две из них – государственные, и они переполнены.

Мы благодарны Фонду Булата Утемуратова за поддержку проекта строительства новой школы в Косшы. Я видел проект – новая школа будет соответствовать лучшим мировым стандартам. Дети смогут не только получать знания и отдыхать между уроками в комфортных, хорошо продуманных помещениях, но и развивать свои практические умения и навыки, так как в школе предусмотрены учебно-производственные пространства, оснащенные специальным оборудованием, – подчеркнул Гайдар Касенов, аким Косшы.

строительство школы в Косшы

Фото: фонда Булата Утемуратова

Помимо современной инфраструктуры, в новой школе будут внедрены востребованные, инновационные программы дополнительного обучения, которые также являются одним из ключевых направлений деятельности Фонда Булата Утемуратова. В прошлом году фФонд запустил два проекта в сфере школьного образования – «Зеленые школы» и Jas Leader Akademiiasy.

По первому проекту на пришкольной территории установят круглогодичную теплицу, дети будут получать практические навыки и знания о выращивании овощей, ягод и зелени. А в рамках Академии лидерства подростки смогут развивать критическое мышление, лидерские навыки и коммуникативные компетенции.

Анастасия Московчук
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