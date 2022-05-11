Фонд Булата Утемуратова построит новую школу в городе Косшы

По окончании строительства школу безвозмездно передадут городу.

Новая школа, помимо учебных классов, будет оснащена рекреационными зонами, современными учебно-производственными мастерскими, спортивными и гимнастическими залами, информационным центром, лабораторией, студией творчества и коворкинг-пространством. Общая площадь трехэтажной школы составит около 16 тыс. квадратных метров.

Предусмотрена баскетбольно-волейбольная площадка, стадион с мини-футбольным полем и беговыми дорожками, игровыми площадками для школьников старшего и младшего возраста. Игровые и спортивные зоны запроектированы с резиновым мягким покрытием на основе полимерной крошки. Вокруг школы будет высажен газон из многолетних трав, деревья и кустарники местных пород. Входная зона будет оборудована пандусами, тактильными дорожками для слабовидящих.

Фото: фонда Булата Утемуратова

Численность населения города составляет порядка 65 тысяч человек. С ростом рождаемости и дальнейшей урбанизацией растет потребность в ученических местах – в сентябре 2021 года количество первоклассников в одной из школ города составило около 700 человек, для обозначения параллели первых классов пришлось использовать почти весь алфавит – до буквы «Ы».

У меня двое детей школьного возраста. В нашей школе, рассчитанной на тысячу двести учеников, обучаются все пять в три смены. Понятное дело, что в таких условиях учителя просто не могут уделить должное внимание каждому ребенку. Строительство новой школы жизненно необходимо нашему городу, – поделилась Наталья Поспелова, жительница Косшы.

Аким города отметил, что в Косшы всего три школы, две из них – государственные, и они переполнены.

Мы благодарны Фонду Булата Утемуратова за поддержку проекта строительства новой школы в Косшы. Я видел проект – новая школа будет соответствовать лучшим мировым стандартам. Дети смогут не только получать знания и отдыхать между уроками в комфортных, хорошо продуманных помещениях, но и развивать свои практические умения и навыки, так как в школе предусмотрены учебно-производственные пространства, оснащенные специальным оборудованием, – подчеркнул Гайдар Касенов, аким Косшы.

Фото: фонда Булата Утемуратова

Помимо современной инфраструктуры, в новой школе будут внедрены востребованные, инновационные программы дополнительного обучения, которые также являются одним из ключевых направлений деятельности Фонда Булата Утемуратова. В прошлом году фФонд запустил два проекта в сфере школьного образования – «Зеленые школы» и Jas Leader Akademiiasy.

По первому проекту на пришкольной территории установят круглогодичную теплицу, дети будут получать практические навыки и знания о выращивании овощей, ягод и зелени. А в рамках Академии лидерства подростки смогут развивать критическое мышление, лидерские навыки и коммуникативные компетенции.