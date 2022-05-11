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Законодательство РК
11:34 11.05.2022

Двое мужчин пострадали в перестрелке в Алматы: подозреваемый задержан

Алматы, перестрелка, пострадавшие, ДП Фото: Telegram/kris_p_almaty_official
9 мая в Алматы произошла перестрелка, в результате которой двое мужчин были доставлены в больницу. Как сообщили в городском департаменте полиции, подозреваемый уже задержан и водворен в изолятор временного содержания, передает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в одном из Telegram-каналов, перестрелка произошла в Медеуском районе по ул. Трофимова.

Местный житель стрелял из травматического оружия в двух человек, проживающих в этом районе. Один находится в крайне тяжелом состоянии – в коме, о втором пострадавшем еще неизвестно. Идет следствие и возбуждено уголовное дело в отношении стрелявшего. Его нашли и опознали, – говорится в сообщении.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской ДП, где уточнили, что данный факт расследуется Управлением полиции Медеуского района по территориальности.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч. 3 УК РК. Подозреваемый 1983 г.р. задержан и водворен в ИВС. Установлено, что между знакомыми, проживающими в одном микрорайоне, произошел словесный конфликт, в ходе которого задержанный выстрелил, предварительно, из травматического пистолета в двоих мужчин 1973 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы.Начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев

По его словам, орудие преступления устанавливается, создана следственно-оперативная группа.

Динара Халдарова
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