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11:51 11.05.2022

Рой Джонс: Канело нужен третий бой с Головкиным

Бокс Совет Канело Фото: Instagram/royjones_jr.1969
Знаменитый американский ветеран бокса Рой Джонс-младший посоветовал Саулю Альваресу (57-2-2, 39 KO) не торопиться сразу же добиваться реванша с Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO), который 8 мая победил его и сохранил титул WBA в полутяжах, сообщает Zakon.kz.

Джонс уверен, что данное поражение никак не повлияло на авторитет Канело. Мексиканец все еще суперзвезда, и пока что ему следует настроиться на третий поединок против чемпиона IBF/WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO), передает TMZ Sports.

Дерись с GGG, потому что за такой бой люди заплатят большие деньги. Он сгенерирует огромный интерес, и ты сможешь подраться с ним в среднем весе, а не в полутяжелом. Головкин уже в том возрасте, когда преимущество будет у Альвареса. Саулю выгоднее выйти против него, чем наоборот. Отработай с GGG, а потом посмотришь, как и что делать далее.Рой Джонс-младший

Ранее промоутер Эдди Хирн говорил, что Канело вряд ли когда-либо снова вернется в вес 76,2 кг. Два предыдущих боя GGG и Альвареса завершились вничью в сентябре 2017 года и минимальной победой мексиканца спустя год. 

Теперь после поражения от Дмитрия Бивола Сауль Альварес рассматривает разные варианты продолжения своей карьеры. И два из них – более реальные, интересные и продаваемые.

Первый вариант – матч-реванш с россиянином Биволом, второй – трилогия с казахстанцем Головкиным.

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Куандык Шынасилов
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