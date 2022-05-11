Рой Джонс: Канело нужен третий бой с Головкиным

Джонс уверен, что данное поражение никак не повлияло на авторитет Канело. Мексиканец все еще суперзвезда, и пока что ему следует настроиться на третий поединок против чемпиона IBF/WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO), передает TMZ Sports.

Дерись с GGG, потому что за такой бой люди заплатят большие деньги. Он сгенерирует огромный интерес, и ты сможешь подраться с ним в среднем весе, а не в полутяжелом. Головкин уже в том возрасте, когда преимущество будет у Альвареса. Саулю выгоднее выйти против него, чем наоборот. Отработай с GGG, а потом посмотришь, как и что делать далее. Рой Джонс-младший

Ранее промоутер Эдди Хирн говорил, что Канело вряд ли когда-либо снова вернется в вес 76,2 кг. Два предыдущих боя GGG и Альвареса завершились вничью в сентябре 2017 года и минимальной победой мексиканца спустя год.

Теперь после поражения от Дмитрия Бивола Сауль Альварес рассматривает разные варианты продолжения своей карьеры. И два из них – более реальные, интересные и продаваемые.

Первый вариант – матч-реванш с россиянином Биволом, второй – трилогия с казахстанцем Головкиным.

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