Рискуя жизнью: астанчанин спас малышку с восьмого этажа

По данным столичного ДЧС, в департамент 11 мая в 10:21 поступило сообщение о том, что по улице Улы Дала, 27/1 висит ребенок на уровне 9 этажа.

К моменту прибытия установлено, что ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа, спас мужчина, проживающий этажом ниже. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

На место вызова были оперативно направлены подразделения ДЧС Нур-Султана в составе семи человек личного состава и двух единиц техники.

В ДЧС отметили, что девочка 2019 года рождения находилась дома с родителями. Однако в ту самую секунду рядом с ней никого не оказалось.

К счастью, Шонтакбаев Сабит (1985 года рождения), проживающий на седьмом этаже, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды буквально поймал девочку, тем самым спас жизнь ребенку. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

За проявленную смелость, мужество и героизм мужчина будет представлен к награде.