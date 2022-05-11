12:10 11.05.2022
Рискуя жизнью: астанчанин спас малышку с восьмого этажа
Фото: unsplash
В Казнете появилось видео спасения ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа. Трехлетнюю малышку спас сосед, живущий этажом ниже, сообщает Zakon.kz.
На место вызова были оперативно направлены подразделения ДЧС Нур-Султана в составе семи человек личного состава и двух единиц техники.
По данным столичного ДЧС, в департамент 11 мая в 10:21 поступило сообщение о том, что по улице Улы Дала, 27/1 висит ребенок на уровне 9 этажа.
К моменту прибытия установлено, что ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа, спас мужчина, проживающий этажом ниже.Пресс-служба ДЧС Нур-Султана
В ДЧС отметили, что девочка 2019 года рождения находилась дома с родителями. Однако в ту самую секунду рядом с ней никого не оказалось.
К счастью, Шонтакбаев Сабит (1985 года рождения), проживающий на седьмом этаже, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды буквально поймал девочку, тем самым спас жизнь ребенку.Пресс-служба ДЧС Нур-Султана
За проявленную смелость, мужество и героизм мужчина будет представлен к награде.
Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Не оставляйте открытыми окна, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.Пресс-служба ДЧС Нур-Султана