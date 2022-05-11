Ж/д администрации Казахстана и Турции договорились о развитии логистических сервисов

Документ направлен на укрепление сотрудничества и развитие логистического потенциала обеих стран, которое включает в себя использование железнодорожной линии Карс-Ахалкалаки в качестве ключевого коридора в Турцию.

Согласно документу, турецкая сторона подтвердила четырехкратное увеличение пропускной способности и объема грузопотока по данному коридору к 2023 году.