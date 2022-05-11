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Законодательство РК
12:30 11.05.2022

Ж/д администрации Казахстана и Турции договорились о развитии логистических сервисов

развитие логистических сервисов, Казахстан, Турция фото: АО «НК «ҚТЖ»
Соглашение о сотрудничестве между железнодорожными администрациями Казахстана и Турции подписали сегодня в Анкаре председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Нурлан Сауранбаев и генеральный директор АО «TCDD Taşımacılık A.Ş.» Хасан Пезюк.

Документ направлен на укрепление сотрудничества и развитие логистического потенциала обеих стран, которое включает в себя использование железнодорожной линии Карс-Ахалкалаки в качестве ключевого коридора в Турцию.

Согласно документу, турецкая сторона подтвердила четырехкратное увеличение пропускной способности и объема грузопотока по данному коридору к 2023 году.

Анастасия Московчук
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