12:29 11.05.2022
Сотрудника Департамента экономических расследований избили в Шымкенте – комментарий АФМ
Фото: Zakon.kz
В Агентстве РК по финансовому мониторингу прокомментировали избиение сотрудника Департамента экономических расследований по Шымкенту, передает Zakon.kz.
8 мая Управлением внутренних дел Аль-Фарабийского района Шымкента начато досудебное расследование по факту получения телесных повреждений сотрудником Департамента экономических расследований по Шымкенту Ахметжановым Б.Е.Пресс-служба АФМ РК
Как уточнили в ведомстве, по данному факту Департаментом собственной безопасности АФМ начато служебное расследование.
На период его проведения руководитель Департамента экономических расследований по Шымкенту временно отстранен от занимаемой должности.Пресс-служба АФМ РК