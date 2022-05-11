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Законодательство РК
12:29 11.05.2022

Сотрудника Департамента экономических расследований избили в Шымкенте – комментарий АФМ

Шымкент, ДЭР, сотрудник, избиение, АФМ, комментарий Фото: Zakon.kz
В Агентстве РК по финансовому мониторингу прокомментировали избиение сотрудника Департамента экономических расследований по Шымкенту, передает Zakon.kz.
8 мая Управлением внутренних дел Аль-Фарабийского района Шымкента начато досудебное расследование по факту получения телесных повреждений сотрудником Департамента экономических расследований по Шымкенту Ахметжановым Б.Е.Пресс-служба АФМ РК

Как уточнили в ведомстве, по данному факту Департаментом собственной безопасности АФМ начато служебное расследование.

На период его проведения руководитель Департамента экономических расследований по Шымкенту временно отстранен от занимаемой должности.Пресс-служба АФМ РК
Динара Халдарова
АФМ РК Шымкент
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