Касым-Жомарту Токаеву показали инвестиционные проекты в Турции

На специализированной выставке посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев рассказал главе государстве о совместных проектах, сообщает сайт Акорды.

Президенту были представлены проекты компаний Yildirim Group по производству кальцинированной соды, Eczacıbaşı Holding в геологоразведке, MFA Maske по производству медицинских и респираторных масок, Iskefe Holding по производству желатина, Tiryaki Holding по производству агропромышленной продукции, YDA Group по производству строительных материалов, медицинского оборудования и мебели.

Вместе с тем были показаны TAV Havalimanlari Holding по строительству нового международного терминала аэропорта г. Алматы, Kayatürk Group по строительству торгового центра, Koç Holding по производству агропродукции, Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret AS по производству фармацевтической продукции.

А также представлены проекты: Panelsan по производству сэндвич-панелей, Isiklar по выпуску бумажной продукции, Çalık Holding в геологоразведке и производстве агропродукции, Goknur Gida по производству плодоовощной продукции.

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Кроме того, глава Казахстана провел личные встречи с рядом турецких предпринимателей.

В ходе встреч обсуждались проекты, реализуемые турецкими предпринимателями в Казахстане, а также перспективные предложения, которые планируется воплотить в жизнь в будущем.

Токаев заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.