#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
523.2
594.3
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
523.2
594.3
6.38
Политика

От логистики до судостроения: Токаеву показали проекты будущего Мангистау

Токаев, проекты, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 19:42 Фото: akorda.kz
Сегодня, 18 апреля 2025 года, во время визита в Мангистаускую область президенту Касым-Жомарту Токаеву были презентованы крупные инвестиционные проекты, сообщает Zakon.kz.

Среди них – строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау, создание мультимодального логистического и авиационного хаба и судостроительной верфи, разведение и выращивание осетровых рыб и производство икры, возведение визит-центра "Бозжыра", а также запуск аммиачно-карбамидного комплекса.

Также Токаеву рассказали, что в 2024 году в регион было привлечено 1,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Фото: akorda.kz

Кроме того, реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 36 млрд тенге, создано 530 постоянных рабочих мест. Сформирован пул из 55 потенциальных инвестиционных проектов на 5,7 трлн тенге.

Утром 18 апреля 2025 года Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 19:42
Автобусы и кортеж Токаева: эксклюзивные кадры из Актау

Затем на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения качества образования. Несмотря на принятые меры по улучшению качества образования в регионе, результаты работы неутешительны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 19:42
Визит Токаева в Актау: что он успел посмотреть

Также Токаев рассказал, что специально прибыл с рабочей поездкой в Актау, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией в области и обсудить актуальные проблемы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Треть школьников не прошли ЕНТ в Мангистау: Токаев назвал тревожные цифры
Политика
17:45, Сегодня
Треть школьников не прошли ЕНТ в Мангистау: Токаев назвал тревожные цифры
Главную проблему Мангистау озвучил Токаев
Политика
17:26, Сегодня
Главную проблему Мангистау озвучил Токаев
Визит Токаева в Актау: что он успел посмотреть
Политика
15:37, Сегодня
Визит Токаева в Актау: что он успел посмотреть
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: