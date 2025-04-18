От логистики до судостроения: Токаеву показали проекты будущего Мангистау

Сегодня, 18 апреля 2025 года, во время визита в Мангистаускую область президенту Касым-Жомарту Токаеву были презентованы крупные инвестиционные проекты, сообщает Zakon.kz.

Среди них – строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау, создание мультимодального логистического и авиационного хаба и судостроительной верфи, разведение и выращивание осетровых рыб и производство икры, возведение визит-центра "Бозжыра", а также запуск аммиачно-карбамидного комплекса.

Также Токаеву рассказали, что в 2024 году в регион было привлечено 1,1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Фото: akorda.kz

Кроме того, реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 36 млрд тенге, создано 530 постоянных рабочих мест. Сформирован пул из 55 потенциальных инвестиционных проектов на 5,7 трлн тенге.

Утром 18 апреля 2025 года Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область.

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Затем на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения качества образования. Несмотря на принятые меры по улучшению качества образования в регионе, результаты работы неутешительны.

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Также Токаев рассказал, что специально прибыл с рабочей поездкой в Актау, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией в области и обсудить актуальные проблемы.