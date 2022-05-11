Депутат раскритиковал правительственную программу по повышению доходов казахстанцев

Мажилисмен Айкын Конуров отметил, что правительственная программа объемная и включает практически все сферы, какие только можно представить, однако во всем этом массиве мероприятий и задач растворилось главное. А главным является ответ на вопрос, как Казахстану преодолеть огромное отставание в уровне производительности, которое и является ключевой проблемой хронически низких доходов.

В программе не содержатся попытки понять эту проблему и выработать системные меры решения. Фактически мы получили отсылочной документ, который собран из разных программных документов в сфере поддержки бизнеса, обеспечения занятости, развития различных отраслей и регионов. Айкын Конуров

Он отметил, что в программе нет реального анализа доходов населения по секторам и отраслям, причин низких зарплат, предпринимательских доходов, реальной картины распределения прибыли между наемными работниками и владельцами.

Парадокс! В программе уровень бедности в Казахстане определен в 10,6%. Это меньше, чем в среднем по странам ОЭСР. Иными словами, доля бедного населения у нас ниже, чем в клубе самых богатых стран. Так, уровень бедности в Казахстане, если верить программе, на 6,8% ниже, чем в США. И, если верить этим данным, то непонятно, зачем нам вообще нужна программа повышения доходов. Айкын Конуров

Кроме того, по словам Конурова, в документе отсутствуют четкие цели, понятные обществу. А доля оплаты труда в ВВП – эта не та цель, которая нужна гражданам. Это не более, чем абстрактный макроэкономический показатель.

На наш взгляд, нужно определить, какой уровень доходов мы считаем приемлемым для казахстанцев, к какому уровню мы хотим стремиться, определить критерии казахстанского среднего класса. Ничего этого в программе нет, то есть самому населению из нее невозможно понять, как повысятся его доходы. Айкын Конуров

Также отсутствует привязка к темпам инфляции, что в условиях казахстанских экономических реалий является обязательным условием. Он добавил, что без учета роста цен определение индикаторов повышения зарплаты становится просто бессмысленным.

Средняя зарплата, по официальным данным, в настоящее время превысила 285 тыс. тенге. Но на эту сумму невозможно приобрести тот объем товаров и услуг, который был доступен еще год назад. Мы передаем правительству возмущение граждан! Казахстанцам не нужно повышение пенсий и стипендий, после которого цены в магазинах растут еще сильнее. Номинальное увеличение выплат ничего не значит без реального увеличения, то есть без встроенного механизма индексации на уровень инфляции. Айкын Конуров

Депутат также считает, что в программе нет главного – механизма перенастройки экономики в пользу высокопроизводительных секторов с высокой оплатой труда. Вместо этого есть большой блок по созданию новых рабочих мест и других мероприятий, фактически, дублирующих различные отраслевые программы. При этом они не решают задачу повышения производительности труда, особенно в самых отстающих отраслях, а также задачу справедливого распределения прибыли.

В итоге мы придем к тому, что к 2025 году мероприятия программы будут выполнены, госорганы об этом успешно отчитаются. А реально располагаемые доходы населения при этом вырастут незначительно. Айкын Конуров

В связи с этим фракция «Народная партия Казахстана» считает необходимым приступить к разработке стратегии действий по увеличению уровня благосостояния населения и снижения неравенства в распределении доходов.

И она должна осуществляться при соблюдении ряда обязательных условий: