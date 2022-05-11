Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:19 11.05.2022

Казахстан инициирует выход из ЕАЭС – очередной фейк распространяют в Telegram

ЕАЭС Фото: primeminister.kz
В Telegram распространяется фейковое сообщение о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС. Причина якобы заключается в «нерешенных разногласиях Казахстана и России», передает Zakon.kz.

По информации stopfake.kz, данную информацию опровергли в Министерстве торговли и интеграции РК и в Министерстве иностранных дел РК.

Информация о планах Казахстана не соответствует действительности. Министерство торговли и интеграции РК
Анастасия Стативкина
ЕАЭС Казахстан
Ситуация в Украине: «внезапная» проверка войск в Беларуси, поставки танков и гаубиц из ФРГ
10.05.2022
Гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане
10.05.2022
Требования для получения «Алтын белгі» усилили в Казахстане
10.05.2022
Полиция установила участников групповой драки в Павлодаре
10.05.2022
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Турцию
10.05.2022
Главная Топ LIVE Все