14:19 11.05.2022
Казахстан инициирует выход из ЕАЭС – очередной фейк распространяют в Telegram
Фото: primeminister.kz
В Telegram распространяется фейковое сообщение о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС. Причина якобы заключается в «нерешенных разногласиях Казахстана и России», передает Zakon.kz.
По информации stopfake.kz, данную информацию опровергли в Министерстве торговли и интеграции РК и в Министерстве иностранных дел РК.
Информация о планах Казахстана не соответствует действительности. Министерство торговли и интеграции РК