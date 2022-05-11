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14:25 11.05.2022

Сильный дождь с грозой ожидается в Алматы

дождь, алматы Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 12-14 мая. В ближайшие три дня в городе ожидаются дождь, гроза и град, передает Zakon.kz.

12 мая переменная облачность, дождь, ночью временами сильный, гроза. Ветер северо- западный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 20-22 тепла.

13 мая переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 тепла.

14 мая переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Гроза, град. Ветер юго-западный 5-10, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 19-21 тепла.

Анастасия Стативкина
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