14:25 11.05.2022
Сильный дождь с грозой ожидается в Алматы
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 12-14 мая. В ближайшие три дня в городе ожидаются дождь, гроза и град, передает Zakon.kz.
12 мая переменная облачность, дождь, ночью временами сильный, гроза. Ветер северо- западный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 20-22 тепла.
13 мая переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 тепла.
14 мая переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Гроза, град. Ветер юго-западный 5-10, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 19-21 тепла.