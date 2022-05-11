Рыночная стоимость АО «Национальные информационные технологии» выросла до 45 млрд тенге

Председатель правления холдинга «Зерде» Арман Абдрасилов рассказал, что отчет документально доказывает ошеломительные результаты работы новой команды холдинга Зерде и АО НИТ.

Отчет уже был рассмотрен и утвержден на совете директоров АО «НИТ». Отмечается, что результаты были достигнуты без увеличения госфинансирования, за счет внутренней оптимизации компаний холдинга.

Арман Абдрасилов перечислил часть мер, предпринятых за два года:

совет директоров усилен сильными и независимыми специалистами, в частности включены представители НПП Атамекен для прямого влияния на курс компании;

внедрен институт комплаенс офицеров, также искоренили коррупционные схемы;

проведен финансовый аудит, материалы переданы в правоохранительные органы;

в два раза сокращено количество руководителей высшего уровня и советников по всей группе компаний;

за счет экономии от сокращения руководителей, советников и сопутствующих расходов повышены заработные платы инженерам;

изменена структура компании, осуществлен переход от 9-уровневой модели к 4-уровневой;

проводится кадровая работа по оценке и аттестации;

идет модернизация сети ЕТС ГО с увеличением скорости с 90 Мб/с до 200 Гб/с;

значительно повышена доступность портала eGov — c начальных 60% идет движение к цели в 95%;

расторгнуты или пересмотрены условия ранее заключенных заведомо убыточных договоров;

улучшены условия труда работников всех компаний холдинга на фоне двухкратной экономии средств на аренду офисных помещений.

В результате проводимой работы рыночная стоимость АО «НИТ» увеличена с 18 млрд тенге до 45 млрд тенге, почти в два раза увеличена читая прибыль АО «НИТ», консолидированная чистая прибыль за период работы новой команды оказалась в 1,6-раз больше, чем за предыдущие 10 лет.