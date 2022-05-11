Рыночная стоимость АО «Национальные информационные технологии» выросла до 45 млрд тенге
Председатель правления холдинга «Зерде» Арман Абдрасилов рассказал, что отчет документально доказывает ошеломительные результаты работы новой команды холдинга Зерде и АО НИТ.
Отчет уже был рассмотрен и утвержден на совете директоров АО «НИТ». Отмечается, что результаты были достигнуты без увеличения госфинансирования, за счет внутренней оптимизации компаний холдинга.
Арман Абдрасилов перечислил часть мер, предпринятых за два года:
совет директоров усилен сильными и независимыми специалистами, в частности включены представители НПП Атамекен для прямого влияния на курс компании;
внедрен институт комплаенс офицеров, также искоренили коррупционные схемы;
проведен финансовый аудит, материалы переданы в правоохранительные органы;
в два раза сокращено количество руководителей высшего уровня и советников по всей группе компаний;
за счет экономии от сокращения руководителей, советников и сопутствующих расходов повышены заработные платы инженерам;
изменена структура компании, осуществлен переход от 9-уровневой модели к 4-уровневой;
проводится кадровая работа по оценке и аттестации;
идет модернизация сети ЕТС ГО с увеличением скорости с 90 Мб/с до 200 Гб/с;
значительно повышена доступность портала eGov — c начальных 60% идет движение к цели в 95%;
расторгнуты или пересмотрены условия ранее заключенных заведомо убыточных договоров;
улучшены условия труда работников всех компаний холдинга на фоне двухкратной экономии средств на аренду офисных помещений.
В результате проводимой работы рыночная стоимость АО «НИТ» увеличена с 18 млрд тенге до 45 млрд тенге, почти в два раза увеличена читая прибыль АО «НИТ», консолидированная чистая прибыль за период работы новой команды оказалась в 1,6-раз больше, чем за предыдущие 10 лет.
Группой компаний за наш период будет выплачено дивидендов государству в шесть раз больше, чем за предыдущие 10 лет. Хочу поблагодарить за поддержку курса трансформации и тяжелый труд членов совета директоров, всех работников АО «НИТ» и всю команду трансформации холдинга «Зерде». Мы это сделали благодаря поддержке друзей, преодолев сопротивление и непонимание скептиков! На этом считаю свою гипотезу о возможности трансформации государства (квазигоссектора — в частности) для повышения эффективности в несколько раз — доказанной! Готовы повторить в любой нацкомпании!Председатель правления холдинга «Зерде» Арман Абдрасилов