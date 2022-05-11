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Законодательство РК
14:29 11.05.2022

Рыночная стоимость АО «Национальные информационные технологии» выросла до 45 млрд тенге

Национальные информационные технологии Фото: profit.kz
Компания BDO представила отчет по результатам аудита АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), передает Zakon.kz.

Председатель правления холдинга «Зерде» Арман Абдрасилов рассказал, что отчет документально доказывает ошеломительные результаты работы новой команды холдинга Зерде и АО НИТ.

Отчет уже был рассмотрен и утвержден на совете директоров АО «НИТ». Отмечается, что результаты были достигнуты без увеличения госфинансирования, за счет внутренней оптимизации компаний холдинга.

Арман Абдрасилов перечислил часть мер, предпринятых за два года:

  • совет директоров усилен сильными и независимыми специалистами, в частности включены представители НПП Атамекен для прямого влияния на курс компании;

  • внедрен институт комплаенс офицеров, также искоренили коррупционные схемы;

  • проведен финансовый аудит, материалы переданы в правоохранительные органы;

  • в два раза сокращено количество руководителей высшего уровня и советников по всей группе компаний;

  • за счет экономии от сокращения руководителей, советников и сопутствующих расходов повышены заработные платы инженерам;

  • изменена структура компании, осуществлен переход от 9-уровневой модели к 4-уровневой;

  • проводится кадровая работа по оценке и аттестации;

  • идет модернизация сети ЕТС ГО с увеличением скорости с 90 Мб/с до 200 Гб/с;

  • значительно повышена доступность портала eGov — c начальных 60% идет движение к цели в 95%;

  • расторгнуты или пересмотрены условия ранее заключенных заведомо убыточных договоров;

  •  улучшены условия труда работников всех компаний холдинга на фоне двухкратной экономии средств на аренду офисных помещений.

В результате проводимой работы рыночная стоимость АО «НИТ» увеличена с 18 млрд тенге до 45 млрд тенге, почти в два раза увеличена читая прибыль АО «НИТ», консолидированная чистая прибыль за период работы новой команды оказалась в 1,6-раз больше, чем за предыдущие 10 лет.

Группой компаний за наш период будет выплачено дивидендов государству в шесть раз больше, чем за предыдущие 10 лет. Хочу поблагодарить за поддержку курса трансформации и тяжелый труд членов совета директоров, всех работников АО «НИТ» и всю команду трансформации холдинга «Зерде». Мы это сделали благодаря поддержке друзей, преодолев сопротивление и непонимание скептиков! На этом считаю свою гипотезу о возможности трансформации государства (квазигоссектора — в частности) для повышения эффективности в несколько раз — доказанной! Готовы повторить в любой нацкомпании!Председатель правления холдинга «Зерде» Арман Абдрасилов
Ирина Лукичева
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