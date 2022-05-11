Чемпионат КПЛ: определены лучшие игрок и тренер в апреле

По итогам голосования лучшим футболистом прошедшего месяца стал полузащитник «Тараза» Бауыржан Байтана, передает пресс-служба ПФЛК. Он в пяти матчах забил один гол и отдал четыре передачи, помог своей дружине подняться на первое место в турнирной таблице.

Второе место в опросе занял форвард «Ордабасы» Серж Ньюадзи, который в апреле отметился пятью голами и возглавил список снайперов КПЛ.

Тройку лучших замкнул полузащитник «Атырау» Андрия Филипович. Хорват забил трижды в апреле, два из которых победные — в ворота «Тобола» и «Тараза».

Фото: pflk.kz

Опрос в категории «Лучший наставник» закончился победой главного тренера шымкентского «Ордабасы» Александра Седнева. Южане в апреле одержали 3 победы и один матч свели вничью.

Призовую тройку замкнули наставники «Тараза» Нуркен Мазбаев и «Каспия» Николай Костов Николов.

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