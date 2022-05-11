В Усть-Каменогорске завершают ремонт дорог

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар еще в 2018 году, только заняв свой пост, обратил внимание на то, что асфальт на улицах города меняют все лето и до глубокой осени.

Такой подход создавал массу проблем для населения и не мог не отражаться на качестве ремонтов. Уже тогда градоначальник решил это поменять.

За прошедшие годы были выработаны и отлажены иные методы работы, – рассказывает заместитель акима города Денис Федченко. – Расчеты и конкурсную документацию готовим еще в январе-феврале, чтобы к концу марта уже определить подрядчиков для каждого участка. Это позволяет начать ремонт уже в апреле – с первым потеплением.

Кроме того, как отмечает Инфоцентр ВКО, сроки исполнения в договорах больше не ставят по старинке до конца года. Теперь на замену асфальта одной улицы подрядчику дают два-три месяца в зависимости от протяженности участка. Плоды такой политики уже видны.

Яркий пример – участок улицы Кабанбай батыра, который уже радует устькаменогорцев новым покрытием.

К работам мы приступили 6 апреля, – пояснил директор компании-подрядчика ТОО «Ka-Gruppo» Александр Игнатов. – Этот участок очень загружен в плане транспортного потока, поэтому работали оперативно. Выходили по ночам на работу. Движение перекрывали всего на сутки – при нанесении верхнего слоя асфальта. Но и тогда пропускали автобусы и экстренные службы. Сейчас покрытие полностью готово. Разметку нанесли 4 мая. Осталось еще привести в порядок тротуары, но проезжая часть полностью готова.

Вместе с подрядчиками на улице работала и группа общественного контроля. В нее вошли жители близлежащих районов. Перед началом работ они смогли рассказать подрядчику обо всех проблемах. В частности – о местах традиционного скопления воды и о недостатке парковок. Вооружившись этой информацией, дорожники смогли правильно спланировать работу. Обеспечили уклоны для стока вод и сделали большой парковочный карман.

Наши специалисты работают в тесном тандеме с населением, – комментирует руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска Еркын Тураров. – Группы контроля знают о том, какие и где ведутся работы. В любой момент могут задавать свои вопросы и сообщать, если есть сомнения по качеству работ.

Один из участников группы контроля Константин отмечает, что это правильное решение.

Мы все должны участвовать в судьбе нашего города. Это только пойдет на пользу. С подрядчиками отработали хорошо – все свои действия они поясняли, исходили из требований целесообразности, – отметил он.