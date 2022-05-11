Можно ли уволить супругов, работающих в одной организации

Вопрос был задан в связи с изменениями в антикоррупционном законодательстве республики, где говорится о недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников.

В Агентстве РК по противодействию коррупции сообщили, что такие антикоррупционные ограничения касаются лиц, занимающих ответственные государственные должности, и уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, должностные лица принимают на себя ряд антикоррупционных ограничений.

Таким образом, антикоррупционное ограничение о недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников распространяется не на всех работников организации, а только на работников, относящихся к понятию «лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций». Антикор

Так, согласно закону, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора к понятию «лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций», относятся лица, исполняющие управленческие функции, а также лица, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственные за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда РК, занимающие должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения.

При этом приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, можно работать в одной организации с близкими родственниками, супругами и свойственниками, если они не находятся в непосредственном подчинении у близких родственников, супруга (супруги) или свойственников, а также не имеют в непосредственном подчинении близких родственников.

Однако, если оба супруга или один из них является лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, то супруги не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности. Антикор

Согласно статье 14 закона, супруги, нарушающие данное требование, обязаны устранить его добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения. Они подлежат переводу на должности, исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из супругов подлежит увольнению с должности.

Вместе с тем в Антикоре отметили, что в Казахстане и ранее действовавший закон «О борьбе с коррупцией» предусматривал, что приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, также не могли занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками или супругом.

Что касается супругов предпенсионного возраста, которым осталось менее двух месяцев до пенсии, то, по словам главы Антикора, указанная антикоррупционная норма к ним применяться не будет, так как Трудовой кодекс не допускает расторжения трудового договора с работниками до достижения пенсионного возраста, которым осталось менее двух лет, в случаях сокращения численности или штата работников и снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя, без наличия положительного решения комиссии, созданной из равного числа представителей от работодателя и работников.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что согласно статье 143-1 Трудового кодекса, труд лиц, на которых распространяются требования закона «О противодействии коррупции», регулируется Трудовым кодексом с учетом особенностей, предусмотренных законом «О противодействии коррупции».