EXEED открыл новую главу своей истории: чем запомнилась официальная презентация бренда в Казахстане

Поприветствовать EXEED в Казахстане собрались клиенты, партнеры и друзья – казахстанский истеблишмент, известные блогеры, селебрити и, конечно же, амбассадоры бренда.

Фото: EXEED

Одним из них стал генерал-майор ВВС Казахстана, обладатель звания «Халық қаһарманы» космонавт Айдын Аимбетов. А вторым – заслуженный деятель Республики Казахстана, кюйши-домбрист Асылбек Енсепов, который выступил перед гостями вечера и покорил их совершенным исполнением.

Фото: EXEED

Гостей вечера приветствовали генеральный директор Orbis Auto Динара Искакова, директор дистрибьюции EXEED в Казахстане Борис Сасин. Кроме того, с видеообращением выступил вице-президент EXEED International Жу Шандон.

Фото: EXEED

В честь открытия новой главы своей истории первому клиенту в Казахстане бренд EXEED подарил сертификат на комплект зимних шин от Continental. Впрочем, не обошли вниманием и остальных гостей ивента. Для них тоже подготовили огромное количество сюрпризов, розыгрышей, подарков.

Фото: EXEED

Надо сказать, кроссоверы LX и TXL и полноразмерный внедорожник VX очень гармонично вписались в роскошный интерьер бального зала The Ritz-Carlton, Almaty. Купаясь в интересе гостей мероприятия, они явно оказались в своей стихии. Что неудивительно.

Фото: EXEED

Как отметила Динара Искакова, сегодня Китай является бессменным лидером мирового автопрома.

Фото: EXEED

А автомобили EXEED олицетворяют не только отличное сочетание цены и качества, но и соответствуют самым строгим стандартам автомобильной промышленности. А в основу корпоративной философии бренда вошли такие составляющие, как современный, с первого взгляда покоряющий дизайн, использование в производстве лучших технологий и материалов, безупречный сервис. В общем, все то, чего мы и ждем от премиум-сегмента.

Фото: EXEED

Партнерский материал