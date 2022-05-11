Сарсенбай Котырашов: пешком по Казахстану в 72 года

Сарсенбай Котырашов родился в Жанаркинском районе Карагандинской области, многие годы жил и работал в Жезказгане. По его собственному признанию, с девяти лет он трудился на производстве, после – в сельском хозяйстве, был механизатором, мастером. Также в его биографии – работа на железной дороге, профессии плотника, каменщика, автокрановщика, монтажника, кузнеца.

Последние 10 лет, перед пенсией, наш герой работал в заповеднике-музее «Улытау» мастером по реставрации архитектурных памятников. Сарсенбай ага спортом специально никогда не занимался, но это не остановило его от воплощения собственной идеи о пешем путешествии по Казахстану.

Мысль о такой долгой прогулке по всей стране возникла у нашего героя еще шесть лет назад. Реализовать замысел раньше помешали пандемия и кончина супруги в 2020 году.

До нынешнего путешествия Сарсенбай ага проходил пешком 140 км из Жезказгана до Улытау за 20 часов. Родные вначале отрицательно восприняли планы Сарсенбая ага, беспокоясь о его здоровье в столь почтенном возрасте.

В свои 72 года Сарсенбай ага выглядит бодро и уверенно, и на данный момент за месяц с небольшим уже прошел около 1700 км из Улытау до Алматы. За его спиной – Жезказган, Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Тараз.

За всю дорогу у путешественника было только два выходных дня – в Кызылорде и Туркестане. Третий выходной путешественник взял в Алматы. Теперь родные убедились, в какой отличной форме пребывает Сарсенбай ага, и с большим удовольствием болеют за него, радуются успехам в преодолении маршрута.

Один из самых сложных участков в ходе моего путешествия – трасса Жезказган – Кызылорда. Асфальт очень старый, побитый, изношенный на этой дороге, его давно не обновляли, видимо, идти очень неудобно по стертому полотну, даже машины кое-как там проходят. По пути из Кызылорды в Алматы дорога гладкая, хорошая, удобно ходить. Между Шымкентом и Таразом пришлось проходить по перевалу – встречный ветер, подъем, навстречу летят грузовики со скоростью под 100 км/час, от них дополнительный ветер. Но я очки и маску не надеваю, мне такие трудности нипочем. Путешественник Сарсенбай Котырашов

Фото: Zakon.kz

С утра до обеда Сарсенбай ага проходит около 20-22 км, обедает обычно или в придорожных кафе, или разогревает еду себе сам. Он везет с собой тележку с одеждой, обувью, палаткой и продовольствием. Пока у путешественника активнее всего изнашивается обувь – Сарсенбай ага с начала путешествия поменял уже четыре пары ботинок, стерев каждую из них до дыр.

Мой вес – 58 кг, тележка вместе с грузом весит около 40 кг. Физических возможностей хватает, я качу тележку перед собой. Из-за тележки многие люди думали, что я продаю еду, воду, спрашивали цену на вещи и пищу, спальный мешок и палатку. Это забавляло, что перепутали меня с уличным торговцем. Путешественник Сарсенбай Котырашов

Сарсенбай ага чаще всего путешествует один, но иногда его сопровождает краевед Бахтияр Кожахметов, сам организовывавший ранее экспедицию Алтай – Дунай, в рамках которой доехали на верблюдах до Венгрии.

Сопровождал я его до Кызылорды, потом он пошел один до Шымкента. Далее я его догнал и до Алматы сопроводил, сейчас возвращаюсь домой, а Сарсенбай-ага пойдет на север один. Я надеюсь вернуться к нему, когда он будет в Аягозе или Семее. Мое сопровождение заключается в том, что утром помогаю ему с завтраком, потом еду на 20 км вперед и заказываю обед в чайхане, либо готовлю ему обед сам, если нет кафе. После обеда снова проезжаю вперед и ищу места для ночлега. Когда меня рядом нет, он сам определял, где и как будет обедать, ужинать и спать. Краевед Бахтияр Кожахметов

До ужина путешественник успевает пройти еще около 25 км. Ночевка у Сарсенбая ага обычно проходит в палатке, но бывает, что добрые люди приглашали его переночевать к себе домой.

В некоторых аулах меня встречали даже местные акимы. Конечно, местные жители звали на чай постоянно. Все люди меня поддерживают, уважают, зовут в гости, говорят добрые пожелания. Но если не добирался до очередного населенного пункта до наступления темноты, то ночевал в палатке или спальном мешке – отхожу от асфальтовой дороги метров на 30-50 и раскладываю палатку. На родной земле так ночевать нестрашно. Дикие звери сейчас сытые, они не трогают. Путешественник Сарсенбай Котырашов

От предложений проезжающих мимо водителей подвезти Сарсенбай ага категорически отказывается, так как хочет сдержать свое обещание и довести именно пешее путешествие до конца.

На нелегкое путешествие Сарсенбай ага решился не просто так, а с целью популяризации исторического и географического центра Казахстана – Улытау, национального напитка кумыса и составления базы данных казахстанских ремесленников.

Когда я иду один по трассе, думаю о наших казахских степях, обычаях, истории, думаю, как рассказать о них людям. Всегда помню о целях путешествия. 31 марта я открыл для себя новую главу в своей жизни, чему я очень рад. Путешествие заставляет меня удивляться, радоваться и испытывать новые эмоции, которые я уже не испытывал давно. Буквально за месяц я убедился в том, что путешествие действительно расширяет кругозор и каждый день обогащает приятными впечатлениями. Все это положительно сказывается на моем эмоциональном здоровье. Путешественник Сарсенбай Котырашов

Завершить путешествие по Казахстану Сарсенбай ага намерен в октябре в Актау, а в следующем году путешественник хотел бы дойти пешком до священных для мусульман городов Мекки и Медины в Саудовской Аравии.