Главные изменения в законодательстве за неделю: со 2 по 8 мая 2022 года

Конституция

Разработан проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». В частности, изменения затронут полномочия президента и парламента страны.

Парламент принял Конституционный закон РК от 5 мая 2022 года «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме».

Согласно поправкам, предметом республиканского референдума не может быть вопрос касательно изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики.

Также гражданин при голосовании ставит любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует.

Указ президента РК от 5 мая 2022 года «О проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума».

На республиканский референдум вынесен проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?».

Административное устройство

Глава государства подписал указ от 3 мая 2022 года «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан».

Административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области перенесен из села Аксуат в село Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

В составе Восточно-Казахстанской области образованы:

район Аксуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района; район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

Указом президента Казахстана от 3 мая 2022 года город Капшагай Алматинской области переименован в город Қонаев.

Еще одним указом от 3 мая 2022 года административный центр Алматинской области перенесен из города Талдыкоргана в город Қонаев.

Образованы:

область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Аксуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

область Жетысу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

область Улытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Образование

Закон РК от 3 мая 2022 года «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской Академией об условиях и порядке размещения Тюркской Академии».

Соглашение предусматривает условия и порядок размещения Тюркской Академии в Нур-Султане.

Коронавирус

Главный государственный санитарный врач республики Казахстан подписал новое постановление «Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан».

Все лица, прибывшие в Казахстан авиарейсами из-за рубежа (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний), проходят термометрию и обязаны представить справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 на казахском, русском или английском языке. Справка действительна при выдаче результатов исследования не ранее 72 часов на момент пересечения Государственной границы РК.

Лица, въезжающие на территорию Казахстана с территории государств – членов Евразийского экономического союза, а также с территории Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана, представляют указанную выше справку, в том числе с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Все лица, прибывшие в Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (за исключением правительственных делегаций РК; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте), также обязаны предоставить справку на казахском, русском или английском языке, действительную в течение 72 часов.

Другим постановлением главный государственный санитарный врач внес изменение в Алгоритм организации и проведения профилактических прививок против коронавирусной инфекции населения.

Теперь допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде по форме согласно приложению 1 к Алгоритму.

Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее трех месяцев.

Досмотр пассажиров

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 26 апреля 2022 года утверждены требования к техническим средствам, применяемым при досмотре пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа.

Требования определяют технические и функциональные характеристики технических средств, применяемых при досмотре пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа.

На всех объектах транспортной инфраструктуры устанавливаются технические средства, соответствующие требованиям законодательства РК в области технического регулирования и метрологии, а также санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части радиационной безопасности.

При досмотре на объектах транспортной инфраструктуры пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа, применяются следующие технические средства:

стационарные металлообнаружители (металлодетекторы); портативные (ручные) приборы; рентгено-телевизионные установки; аппаратура для обнаружения взрывчатых, наркотических и опасных химических веществ.

Все изменения, произошедшие в казахстанском законодательстве за неделю, смотрите здесь.