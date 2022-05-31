Интегрированная система LG с искусственным интеллектом для стирки и сушки

В Казахстане начались продажи новейшей системы по уходу за одеждой LG WashTower® Objet Collection, в которой стиральная машина интегрирована с сушильной машиной в единую вертикальную конструкцию для еще более удобной стирки и сушки одежды, чем когда-либо ранее.

Объединение стиральной и сушильной машин в единый вертикальной блок – это не только высвобождение пространства в прачечной или ванной для размещения дополнительных полок, раковины и других аксессуаров. Благодаря оригинальному дизайну LG, продуманному еще на стадии разработки, суммарную высоту системы по уходу за одеждой LG WashTower® удалось сократить примерно на 87 мл по сравнению со средней комбинацией отдельных стиральной и сушильной машин.

Фото: LG

Минималистичный дизайн системы премиум-класса отлично сочетается фактически с любым дизайном интерьера. Барабан и подъемники LG WashTower® выполнены из нержавеющей стали для гигиенического ухода за тканями и сохранения их долговечности, при этом дверь со скрытой ручкой оснащена окном из тонированного закаленного стекла, что, в дополнение к высокой прочности, придает более роскошный вид, чем пластиковая дверь.

Инновационная центральная панель Center Control™ обеспечивает легкий доступ к элементам управления стиральной и сушильной машиной на идеальной высоте. Наиболее часто используемые программы стирки и сушки расположены на панели, а дополнительные режимы можно выбрать дистанционно из облака с помощью мобильного приложения ThinQ™.

Соединив в себе самые передовые технологии стирки и интеллектуальные функции LG, WashTower® обеспечивает высокую производительность и простоту использования. Усовершенствованная технология AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) с помощью искусственного интеллекта до начала стирки определяет характеристики ткани путем сравнения свойств загруженного белья со свойствами из собственной базы знаний Big Data.

При этом встроенные датчики используют технологию искусственного интеллекта для определения типа ткани и веса загрузки, после чего подбирается нужный алгоритм стирки для определенного типа белья для усовершенствованного ухода за одеждой.

Фото: LG

Благодаря функции Smart Pairing™ стиральная машина сообщает сушильной машине о выборе оптимального цикла сушки. Уже на старте на панели управления отображается время, которое потребуется для завершения полного цикла стирки и сушки.

В LG WashTower® используется новейшая версия технологии TurboWash™ 360°, которая обеспечивает максимальное распыление воды для более бережной стирки при быстрых режимах. Система сушки оснащена 2-роторным сбалансированным компрессором LG DUAL Inverter Heat Pump™, который бережно сушит белье теплым воздухом с температурой всего 50~60℃, предотвращая усадку вещей из натуральных волокон.

Фото: LG

LG WashTower® обладает хорошей вместительностью для большой семьи. Так, стиральная машина поддерживает загрузку до 18 кг одежды, сушильная машина — до 16 кг.

Материал предоставлен LG Magazine.

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