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16:52 11.05.2022

Рыбакина выиграла второй матч подряд в одиночном разряде итальянского турнира

Теннис Второй круг Победа Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина вышла в третий круг престижного турнира Internazionali BNL dItalia с призовым фондом более двух с половиной миллионов долларов США, сообщает Zakon.kz.

За выход в третий круг одиночного разряда Елена Рыбакина встретилась с американкой Лорен Дэвис и обыграла ее в двух сетах – 6:4, 6:3. Казахстанке для победы понадобилось чуть больше полутора часов игрового времени, при котором она оформила 6 эйсов и сделала две двойные ошибки.

В следующем раунде Рыбакина померится силами с победителем матча Каролина Плишкова (Чехия) и Жиль Тайхманн (Швейцария).

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Куандык Шынасилов
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