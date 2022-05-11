16:52 11.05.2022
Рыбакина выиграла второй матч подряд в одиночном разряде итальянского турнира
Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина вышла в третий круг престижного турнира Internazionali BNL dItalia с призовым фондом более двух с половиной миллионов долларов США, сообщает Zakon.kz.
За выход в третий круг одиночного разряда Елена Рыбакина встретилась с американкой Лорен Дэвис и обыграла ее в двух сетах – 6:4, 6:3. Казахстанке для победы понадобилось чуть больше полутора часов игрового времени, при котором она оформила 6 эйсов и сделала две двойные ошибки.
В следующем раунде Рыбакина померится силами с победителем матча Каролина Плишкова (Чехия) и Жиль Тайхманн (Швейцария).
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