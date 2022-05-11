Град, шквал, гроза, сильный дождь – прогноз погоды в Казахстане на 12 мая

Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, град. РГП «Казгидромет»

В Кызылординской области ожидается погода без осадков.

На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, при грозе усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, в центральной части Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем усиление ветра 15-20, на северо-востоке области порывы 23 м/с.

На севере, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается град, днем на юго-западе, юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается шквал, при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается град, днем на севере, юго-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Костанайской, на севере, западе Северо-Казахстанской, днем на севере, востоке, в центре Атырауской, на севере, западе Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +21...+23°С.

В Алматы переменная облачность, дождь, ночью временами сильный, гроза. Ветер северо-западный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +20...+22°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +25...+27°С.