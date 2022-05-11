17:07 11.05.2022
Доллар подорожал почти на семь тенге на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 442,44 тенге, поднявшись после праздников на 6,86 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,28 тенге и составил 6,34 тенге.
Средневзвешенный курс евро подрос до 466,64 тенге (+9,83).
Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 65,55 тенге (+1,45).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441-446 тенге, евро – 460-470 тенге, рос. рубль – 5,75-6,25 тенге.