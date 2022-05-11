17:16 11.05.2022
Прокурор совершил самоубийство в Костанае
Фото: pixabay
В Костанае повесился старший прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры города. Причины произошедшего выясняются, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе прокуратуры Костанайской области уточнили, что трагедия произошла 5 мая.
Утром 5 мая в лесополосе на территории Костанайского района на дереве в подвешенном состоянии обнаружен труп старшего прокурора отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры. Факт суицида зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, расследованием занимается отдел полиции Костанайского района.Пресс-служба прокуратуры Костанайской области
В ведомстве пояснили, что причины произошедшего выясняются.
По данным прокуратуры, стаж работы мужчины в органах прокуратуры составлял четыре года. У сотрудника остались супруга и малолетняя дочь.