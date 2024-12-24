Генпрокуратура о проверках в МСХ: Поддельные справки, некачественные вакцины, укрытие больных животных

Старший прокурор Службы по защите общественных интересов Бауржан Мукашев в Мажилисе 24 декабря 2024 года озвучил пугающую статистику по вспышке особо опасных заболеваний у животных в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Бауржан Мукашев заявил, что в прошлом году вспышкой сибирской язвы были охвачены четыре региона страны – Акмолинская, Жамбылская, Туркестанская и Карагандинская области.

"Пало 100 голов, заразились 37 человек, один умер. Такие случаи зарегистрированы и в этом году в Костанайской, Алматинской и Жамбылской областях. В целом за три года зарегистрировано более 900 очагов особо опасных заболеваний. Это только официально, на самом деле многое скрывается. Это подтверждается результатами нашей проверки. Так, Генпрокуратурой проверена деятельность Комитета ветеринарного контроля и надзора и его подведомственных организаций. К примеру, в 2022 году в Акмолинской области укрыта заболеваемость ящуром 14 тыс. голов КРС. Такие факты имелись еще в трех областях. Прокурорами обнаружены около 3 млн неучтенного скота. В результате бюджет планируется вслепую, статистика вакцинации и диагностики животных приписывается, выборочно выявлено 30 тыс. поддельных таких актов. Де-факто, думаю, намного больше. Начато следствие по фактам закупа некачественных вакцин и завышение цен на них на 2 млрд тенге. Расследование поручено Антикору", – добавил он.

Также, по его словам, недолжным образом контролируется весь этап поступления продукции животноводства на торговые объекты внутреннего рынка. При этом население продолжает забивать скот в обход убойных пунктов в частных подворьях с нарушением санитарных норм.

"На прилавки продолжает поступать продукция неизвестного качества и происхождения. Выборочными проверками установлены 5 тыс. подложных справок на мясную продукцию. В том числе на рынках столицы. Не должным образом обеспечивается контроль пищевой безопасности при ввозе продукции на границе страны. При действующем запрете с 2012 года за последние 1,5 года из Кыргызстана через пограничные посты Жамбылской области фирмами-однодневками импортировано около 9 тыс. тонн китайского утиного и куриного мяса. В открытых источниках имеются материалы относительно китайских уток, используемых для очистки и борьбы с сорняками и насекомыми при выращивании (растений — Прим. ред.). Там и имеются вспышки в последнее время птичьего гриппа", – подчеркнул спикер.

Отмечается, что в текущем году по акту прокуратуры уничтожено 37 тонн такого запрещенного мяса птиц из Китая.

25 ноября 2024 года сообщалось, что в Атырау у мясника подтвердилась сибирская язва. Тогда для контроля за ввозом крупного рогатого скота установили четыре полицейских и ветеринарных контрольно-пропускных пункта.