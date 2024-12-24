#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.72
544.09
5.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
523.72
544.09
5.2
Общество

Генпрокуратура о проверках в МСХ: Поддельные справки, некачественные вакцины, укрытие больных животных

МСХ, Мажилис, болезни животных , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 16:35 Фото: Zakon.kz
Старший прокурор Службы по защите общественных интересов Бауржан Мукашев в Мажилисе 24 декабря 2024 года озвучил пугающую статистику по вспышке особо опасных заболеваний у животных в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Бауржан Мукашев заявил, что в прошлом году вспышкой сибирской язвы были охвачены четыре региона страны – Акмолинская, Жамбылская, Туркестанская и Карагандинская области.

"Пало 100 голов, заразились 37 человек, один умер. Такие случаи зарегистрированы и в этом году в Костанайской, Алматинской и Жамбылской областях. В целом за три года зарегистрировано более 900 очагов особо опасных заболеваний. Это только официально, на самом деле многое скрывается. Это подтверждается результатами нашей проверки. Так, Генпрокуратурой проверена деятельность Комитета ветеринарного контроля и надзора и его подведомственных организаций. К примеру, в 2022 году в Акмолинской области укрыта заболеваемость ящуром 14 тыс. голов КРС. Такие факты имелись еще в трех областях. Прокурорами обнаружены около 3 млн неучтенного скота. В результате бюджет планируется вслепую, статистика вакцинации и диагностики животных приписывается, выборочно выявлено 30 тыс. поддельных таких актов. Де-факто, думаю, намного больше. Начато следствие по фактам закупа некачественных вакцин и завышение цен на них на 2 млрд тенге. Расследование поручено Антикору", – добавил он.

Также, по его словам, недолжным образом контролируется весь этап поступления продукции животноводства на торговые объекты внутреннего рынка. При этом население продолжает забивать скот в обход убойных пунктов в частных подворьях с нарушением санитарных норм.

"На прилавки продолжает поступать продукция неизвестного качества и происхождения. Выборочными проверками установлены 5 тыс. подложных справок на мясную продукцию. В том числе на рынках столицы. Не должным образом обеспечивается контроль пищевой безопасности при ввозе продукции на границе страны. При действующем запрете с 2012 года за последние 1,5 года из Кыргызстана через пограничные посты Жамбылской области фирмами-однодневками импортировано около 9 тыс. тонн китайского утиного и куриного мяса. В открытых источниках имеются материалы относительно китайских уток, используемых для очистки и борьбы с сорняками и насекомыми при выращивании (растений — Прим. ред.). Там и имеются вспышки в последнее время птичьего гриппа", – подчеркнул спикер.

Отмечается, что в текущем году по акту прокуратуры уничтожено 37 тонн такого запрещенного мяса птиц из Китая.

25 ноября 2024 года сообщалось, что в Атырау у мясника подтвердилась сибирская язва. Тогда для контроля за ввозом крупного рогатого скота установили четыре полицейских и ветеринарных контрольно-пропускных пункта.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: