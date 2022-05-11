В Алматы на два дня перекроют улицу Саина

Как отметили в пресс-службе акимата города, 12 мая в связи с проведением ремонта дорог с 8:00 до 19:00 будет частично перекрыто движение по правому восточному съезду улицы Саина в северном направлении.

С 21:00 13 мая до 6:00 14 мая будет полностью перекрыто движение с восточных съездов по улице Саина в северном направлении с улицы Кабдолова и улицы Жубанова, – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные работы проведут в рамках среднего ремонта дорог.