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18:39 11.05.2022

В Алматы на два дня перекроют улицу Саина

мероприятия по ремонту дорожного полотна Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы 12 и 13 мая будет перекрыто движение на улице Саина из-за ремонта дорожного полотна, передает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе акимата города, 12 мая в связи с проведением ремонта дорог с 8:00 до 19:00 будет частично перекрыто движение по правому восточному съезду улицы Саина в северном направлении.

С 21:00 13 мая до 6:00 14 мая будет полностью перекрыто движение с восточных съездов по улице Саина в северном направлении с улицы Кабдолова и улицы Жубанова, – говорится в сообщении.

Отмечается, что данные работы проведут в рамках среднего ремонта дорог.

В ведомстве просят горожан с пониманием отнестись к проводимым ремонтным мероприятиям и заранее планировать свои маршруты.

Оксана Житникова
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