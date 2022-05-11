18:52 11.05.2022
Двух автоворов задержали полицейские Нур-Султана
Фото: pexels
Пострадавшие обратились в дежурную часть Управления полиции района «Байқоңыр» с заявлением.
По словам одного из них, 5 мая ночью неизвестные сняли с припаркованного во дворе дома автомобиля Lexus все колеса. Причиненный ущерб хозяин авто оценил на сумму 600 тысяч тенге.
Второй потерпевший, владелец Audi, рассказал, что в ту же ночь воры проникли в салон его машины и украли автомагнитолу JVC стоимостью 50 тысяч тенге.
Подозреваемые в краже были задержаны оперативниками. Ими оказались молодые люди в возрасте 19 и 24 лет.
В отношении одного применена мера пресечения «заключение под стражу», он водворен в ИВС ДП Нур-Султана. В настоящее время проводится проверка причастности подозреваемых лиц к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Пресс-служба МВД РК