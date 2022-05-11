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Законодательство РК
18:52 11.05.2022

Двух автоворов задержали полицейские Нур-Султана

Автоворы в столице Фото: pexels
Парни за одну ночь обокрали два автомобиля в столице, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшие обратились в дежурную часть Управления полиции района «Байқоңыр» с заявлением.

По словам одного из них, 5 мая ночью неизвестные сняли с припаркованного во дворе дома автомобиля Lexus все колеса. Причиненный ущерб хозяин авто оценил на сумму 600 тысяч тенге.

Второй потерпевший, владелец Audi, рассказал, что в ту же ночь воры проникли в салон его машины и украли автомагнитолу JVC стоимостью 50 тысяч тенге.

Подозреваемые в краже были задержаны оперативниками. Ими оказались молодые люди в возрасте 19 и 24 лет.

В отношении одного применена мера пресечения «заключение под стражу», он водворен в ИВС ДП Нур-Султана. В настоящее время проводится проверка причастности подозреваемых лиц к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. Пресс-служба МВД РК
Константин Вноровский
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