Двух автоворов задержали полицейские Нур-Султана

Пострадавшие обратились в дежурную часть Управления полиции района «Байқоңыр» с заявлением.

По словам одного из них, 5 мая ночью неизвестные сняли с припаркованного во дворе дома автомобиля Lexus все колеса. Причиненный ущерб хозяин авто оценил на сумму 600 тысяч тенге.

Второй потерпевший, владелец Audi, рассказал, что в ту же ночь воры проникли в салон его машины и украли автомагнитолу JVC стоимостью 50 тысяч тенге.

Подозреваемые в краже были задержаны оперативниками. Ими оказались молодые люди в возрасте 19 и 24 лет.