Общественную поддержку референдума обсудили в офисе Гражданского Альянса РК

В нем участвовали региональные представительства по вопросам разъяснения конституционных реформ на тему: «Конституционная реформа: трансформация государственного управления».

Видеомост прошел на базе Центрального офиса и региональных представительств Гражданского Альянса Казахстана.

Фото: Гражданский Альянс Казахстана

Открывая работу видеомоста, президент Альянса Бану Нургазиева особо отметила обозначенные в Послании 10 приоритетных направлений политических реформ, которые влияют на системную трансформацию Казахстана и определяют новую парадигму долгосрочного развития государства.

Политический смысл конституционной реформы – это конституирование Второй республики с целью перехода от суперпрезидентской к президентской форме правления. По своей сути они означают переход Казахстана к качественно новой модели формирования и взаимодействия институтов власти, укоренение новой политической культуры. Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева

В мероприятии приняли участие руководитель Республиканского штаба, созданного для поддержки референдума, Тулеубек Мукашев, председатель РОО «Объединение депутатов Казахстана» Анапин Максатхан, 17 региональных лидеров Гражданского Альянса Казахстана, руководители местных неправительственных организаций и представители средств массовой информации.

Думаю, здесь ключевой момент – выстроить правильную разъяснительную работу по предлагаемым изменениям, а также эффективно вовлечь все слои общества в их обсуждение. Все это соответствует концепции «слышащего государства», на которой глава государства делает особый акцент. Руководитель Республиканского штаба поддержки референдума Тулеубек Мукашев

Фото: Гражданский Альянс Казахстана

Спикеры заседания отметили, что конституционные реформы соответствуют требованиям времени, являются важными политическими инициативами для будущего страны.

В данном направлении необходимо объединить усилия в разъяснительной работе, чтобы все категории граждан – от молодежи до преклонного возраста – понимали сущность реформ и были активными в своем выборе. Зампредседателя ОФ «Гражданский Альянс Костанайской области «ГрИн» Болат Калиев

Спикеры обсудили такие темы, как:

независимый статус Уполномоченного по правам человека;

создание Конституционного суда как высшего независимого органа обеспечения законности;

переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом;

законопроект о недропользовании и так далее.

Иные желающие неправительственные организации приняли участие в формате онлайн с подключением в ZOOM.