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20:27 11.05.2022

Евсеев и Ломакин вышли в 1/4 финала домашнего Челленджера

Евсеев и Ломакин вышли в 1/4 финала домашнего Челленджера Фото: Федерация тенниса Казахстана
Определились все четвертьфиналисты одиночного и парного разрядов турнира Beeline Challenger 80 в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФТК, Григорий Ломакин с россиянином Яном Бондаревским обыграли Богдана Боброва (Россия)/Дениса Истомина (Узбекистан) со счетом 6:2, 3:6, 10:6. В 1/4 финала Григорий и Ян сыграют против Виктора Дурасовича (Норвегия)/Ивана Гахова (Россия).

Денис Евсеев с россиянином Александром Шевченко обыграли чисто казахстанский дуэт Тимура Мауленова/Достанбека Ташбулатова – 6:4, 6:1, и завтра за выход в полуфинал Денису и Александру предстоит сыграть против Арджуна Кадхе (Индия)/Владислава Манафова (Украина). Индийско-украинский дуэт был сильнее Бейбита Жукаева и Алибека Качмазова (Россия).

В одиночном разряде Денис не сумел пробиться в четвертьфинал шымкентского Челленджера. Во втором круге казахстанец уступил представителю России Евгению Карловскому со счетом 6:3, 3:6, 2:6.

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Официальный спонсор турниров – Фонд Серика Тульбасова.

Смотрите матчи турниров Beeline Challenger 80 в спортивном разделе приложения Bee TV.

Константин Вноровский
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