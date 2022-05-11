Снежный барс снова попал в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель»

В национальном парке «Алтын Эмель» проводилась работа по исследованию снежных барсов, говорится в Instagram-аккаунте ГНПП.

В ней участвовали директор Международного фонда снежного барса Арман Кашкинбеков и сотрудники научного отдела Института зоологии.

Были получены новые снимки грациозного хищника. В объектив фотоловушки попали снежные барсы. На некоторых видны спутниковые радио-ошейники.