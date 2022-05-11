20:47 11.05.2022
Снежный барс снова попал в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель»
Фото: Instagram/altynemel_np
Несколько снежных барсов снова попали в объектив фотоловушки в ГНПП «Алтын-Эмель», сообщает Zakon.kz.
В национальном парке «Алтын Эмель» проводилась работа по исследованию снежных барсов, говорится в Instagram-аккаунте ГНПП.
В ней участвовали директор Международного фонда снежного барса Арман Кашкинбеков и сотрудники научного отдела Института зоологии.
Были получены новые снимки грациозного хищника. В объектив фотоловушки попали снежные барсы. На некоторых видны спутниковые радио-ошейники.
Фото: Instagram/altynemel_np