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Законодательство РК
21:31 11.05.2022

Обвиняемый в краже сбежал из СИЗО Шымкента

Побег в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Преступник сбежал из следственного изолятора города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Как передает Otyrar.kz, инцидент произошел сегодня, 11 мая. Беглеца обвиняют в совершении кражи из нефтегазопровода.

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию следственно-арестованного. По данному факту Департаментом полиции города Шымкента проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению. ДУИС города Шымкента и Туркестанской области

Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц, отметили в ведомстве.

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