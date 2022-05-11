Пятилетний мальчик погиб, упав в котлован в Алматы

По словам местных жителей, строительная компания забыла о вырытой яме и доступ к ней открыт уже год, передает Astana TV.

Рамазан играл на улице с мамой и семимесячной сестренкой. Маме надо было переодеть грудничка, и она отошла на десять минут.

Вернувшись, женщина не нашла сына.

Спасти малыша попытался проходивший мимо Савердин Мырзамов. Но не успел. Ребенок был без сознания. Тело мальчика всплыло на поверхность котлована.

Ребенок без сознания уже был, он уже всплыл. Потом третий человек как раз проходил мимо, попытался как-то реанимировать, искусственное дыхание сделать, как-то откачивать пытались, но не успели. Житель города Алматы Савердин Мырзамов

Местных жителей возмущает, что из предупреждающих знаков на опасном участке установлена лишь сетка.

В Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития заявили, что котлован вскоре закроют, чтобы подобных трагедий больше не повторялось. Сразу после ЧП оградительную сетку заменили на более прочный забор.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств дела. Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

Если вина заказчика и подрядчика будет доказана, то им грозит тюремный срок. Пока же строители пообещали взять на себя все материальные расходы на похороны ребенка. Погибшему Рамазану в июле исполнилось бы пять лет.