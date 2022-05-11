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23:10 11.05.2022

Женщина выпала из окна девятого этажа в Павлодаре

Женщина выпала из окна Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Инцидент произошел 11 мая. В 14:37 на пульт 112 поступило сообщение о том, что по адресу Академика Бектурова, 109, из окна девятого этажа выпала женщина, сообщает Zakon.kz.

Она упала на крышу пристроенного к дому медицинского центра.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выезжали пятеро спасателей и одна единица техники. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Как передает Павлодар онлайн, в больницу женщину доставили в тяжелом состоянии.

В пресс-службе областной станции скорой медицинской помощи проинформировали, что вызову присвоили первую категорию срочности. Медики доставили пострадавшую в городскую больницу №1 с переломом позвоночника в тяжелом состоянии.

Пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и множество переломов ребер и предплечья. Женщина находится в палате интенсивной терапии.

Константин Вноровский
Павлодар
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