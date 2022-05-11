23:10 11.05.2022
Женщина выпала из окна девятого этажа в Павлодаре
Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Инцидент произошел 11 мая. В 14:37 на пульт 112 поступило сообщение о том, что по адресу Академика Бектурова, 109, из окна девятого этажа выпала женщина, сообщает Zakon.kz.
Она упала на крышу пристроенного к дому медицинского центра.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выезжали пятеро спасателей и одна единица техники. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Как передает Павлодар онлайн, в больницу женщину доставили в тяжелом состоянии.
В пресс-службе областной станции скорой медицинской помощи проинформировали, что вызову присвоили первую категорию срочности. Медики доставили пострадавшую в городскую больницу №1 с переломом позвоночника в тяжелом состоянии.
Пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и множество переломов ребер и предплечья. Женщина находится в палате интенсивной терапии.