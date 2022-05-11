Женщина выпала из окна девятого этажа в Павлодаре

Она упала на крышу пристроенного к дому медицинского центра.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место происшествия выезжали пятеро спасателей и одна единица техники. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Как передает Павлодар онлайн, в больницу женщину доставили в тяжелом состоянии.

В пресс-службе областной станции скорой медицинской помощи проинформировали, что вызову присвоили первую категорию срочности. Медики доставили пострадавшую в городскую больницу №1 с переломом позвоночника в тяжелом состоянии.

Пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга и множество переломов ребер и предплечья. Женщина находится в палате интенсивной терапии.