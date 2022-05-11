Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:25 11.05.2022

Пенсионер убил родного сына, защищая сноху, в Алматинской области

Пенсионер зарезал сына Фото: pixabay
Трагедия произошла 7 мая в Каратальском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

69-летний пенсионер убил своего 42-летнего сына. Поводом к инциденту послужила ссора сына со своей женой.

Задержанный признался в убийстве. В своих показаниях он пояснил, что приехал к сыну обсудить семейные вопросы. Находясь в гостях, пожилой мужчина случайно оказался свидетелем ссоры сына со своей женой, в ходе которой он встал на защиту снохи. После чего подвыпивший сын набросился на отца с кулаками, тот в ответ схватился за кухонный нож. Начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов

Криминалисты обнаружили нож на месте происшествия. Подозреваемого пенсионера разыскали в доме младшего сына, задержали и поместили под стражу.

По факту убийства начато досудебное расследование. Орудие преступления изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Пресс-служба ДП Алматинской области
Константин Вноровский
Алматинская область
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук
10.05.2022
Токаев: Казахстан и Турция – братские, дружественные страны
11.05.2022
Какой может стать казахстанская Конституция после внесения в нее поправок
11.05.2022
Награжден мужчина, спасший малышку в Нур-Султане
11.05.2022
Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых – лучшие манипуляторы
11.05.2022
Главная Топ LIVE Все