Пенсионер убил родного сына, защищая сноху, в Алматинской области

69-летний пенсионер убил своего 42-летнего сына. Поводом к инциденту послужила ссора сына со своей женой.

Задержанный признался в убийстве. В своих показаниях он пояснил, что приехал к сыну обсудить семейные вопросы. Находясь в гостях, пожилой мужчина случайно оказался свидетелем ссоры сына со своей женой, в ходе которой он встал на защиту снохи. После чего подвыпивший сын набросился на отца с кулаками, тот в ответ схватился за кухонный нож. Начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов

Криминалисты обнаружили нож на месте происшествия. Подозреваемого пенсионера разыскали в доме младшего сына, задержали и поместили под стражу.