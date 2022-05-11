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Законодательство РК
23:38 11.05.2022

Девятнадцать деревьев повалила в Алматы непогода

19 случаев в Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы зафиксировано девятнадцать случаев падения деревьев, передает Zakon.kz.

Из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, порывистого ветра и сильного дождя произошел размыв грунта, который привел к ослаблению корневой системы как аварийных, так и здоровых деревьев, говорится в сообщении пресс-службы города Алматы.

В службе спасения города Алматы пояснили, что пострадали один автомобиль и один дом.

Ликвидация последствий происходит силами подрядных организаций акиматов районов и службой спасения города Алматы. Задействованы двенадцать человек и шесть единиц техники.

Константин Вноровский
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