Девятнадцать деревьев повалила в Алматы непогода

Из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, порывистого ветра и сильного дождя произошел размыв грунта, который привел к ослаблению корневой системы как аварийных, так и здоровых деревьев, говорится в сообщении пресс-службы города Алматы.

В службе спасения города Алматы пояснили, что пострадали один автомобиль и один дом.

Ликвидация последствий происходит силами подрядных организаций акиматов районов и службой спасения города Алматы. Задействованы двенадцать человек и шесть единиц техники.