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Законодательство РК
00:58 12.05.2022

Лже-сотрудник банка убедил мужчину оформить кредиты на 12 млн

Лже-сотрудник банка, 12 млн тенге Фото: pixabay
Доверчивый мужчина в Жезказгане стал жертвой афериста, сообщает Zakon.kz.

Неизвестный позвонил 41-летнему инженеру и представившись сотрудником банка убедил оформить два кредита в разных финансовых учреждениях. В одном случае на 10 млн тенге, в другом – на 2 млн тенге. Получив деньги, мужчина перевел их на счета других лиц.

Спустя некоторое время, мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в УП города.

Заявитель признался, что неоднократно просматривал видеоролики, предупреждающие о действиях мошенников, но никогда не думал, что может стать их жертвой.

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Ведется расследование.

Полицейские предупреждают, что самые распространенные способы мошенничества основаны на психологических методах убеждения, обмана или запугивания граждан. Злоумышленники представляются банковскими сотрудниками, работающими в службе безопасности или в службе финансового мониторинга. Они сообщают человеку о подозрительной активности и предлагают ему продиктовать данные карты, чтобы банк принял меры по защите средств. Они также убеждают перевести деньги на отдельный счет якобы для их защиты.

Гражданам необходимо запомнить, что сотрудники банка не будут сообщать по телефону о каких-либо операциях, происходящих на их банковских счетах. Если Вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию. Заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин
Константин Вноровский
Жезказган Карагандинская область
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