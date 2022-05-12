В КНДР сообщили о первом случае COVID-19

Северная Корея в четверг сообщила о первом случае заражения COVID-19 и объявила о внедрении системы вирусного контроля, сообщает Yonhap.

Власти пришли к выводу, что образцы, взятые у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, были идентичны штамму «Омикрон».

Сообщается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал преодолеть «неожиданный кризис».

Ранее в КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус. Симптомы COVID-19 были у человека, который вернулся из Южной Кореи.

В связи с этим в городе Кэсон вводили режим жестких карантинных мер. Все, кто контактировал с потенциальным заболевшим, находились под постоянным медицинским наблюдением. В самом городе районы изолировали друг от друга.