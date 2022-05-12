Диетолог предупредила о вреде фруктовых йогуртов на завтрак

Привычка есть фруктовые йогурты на завтрак может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Такое мнение выразила диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина, сообщает радио Sputnik.

Подобные продукты содержат большое количество добавленного сахара. Кроме того, употребление йогуртов на завтрак будет подталкивать человека к перекусам до обеда.

Многие предпочитают есть йогурт на завтрак. Однако, если мы говорим про йогурт с различными вкусовыми добавками, то есть фруктовый или со злаками, то там содержится сахар. Это не самый лучший продукт для утра, потому что в это время суток нужно насытить наш организм энергией, чтобы ее хватило как минимум до обеда. Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь. Екатерина Матыскина

Скачки уровня сахара в крови опасны не только тем, что подталкивают человека к употреблению избыточного количества пищи, но и тем, что могут спровоцировать развитие диабета.

Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается. Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть. Екатерина Матыскина

Она отметила, что таким образом мы провоцируем «инсулиновые качели», то есть всплески и уменьшение количества инсулина. В итоге это приводит к инсулинорезистентности и сахарному диабету.